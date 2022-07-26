Нобоа: Не думаю, что будет возможность продления контракта с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что считает для себя старт нового сезона РПЛ плохим.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

По поводу нового контракта с «Сочи» игрок сказал, что вряд ли будет такая возможность, ведь им нет смысла предлагать новое соглашение тому, кто не выходит на поле.

Ранее Нобоа уже заявлял о том, что пока не знает, останется ли он в «Сочи». В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в двух матчах, проведя на поле 63 минуты.