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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: Не думаю, что будет возможность продления контракта с «Сочи»

26 Июля 2022 • 13:17 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.00 3.65 3.55
30.07 20:00

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что считает для себя старт нового сезона РПЛ плохим.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

По поводу нового контракта с «Сочи» игрок сказал, что вряд ли будет такая возможность, ведь им нет смысла предлагать новое соглашение тому, кто не выходит на поле.  

Ранее Нобоа уже заявлял о том, что пока не знает, останется ли он в «Сочи». В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в двух матчах, проведя на поле 63 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи
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