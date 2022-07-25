Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Будущее Нобоа в «Сочи» под вопросом

25 Июля 2022 • 15:32 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
2.10 3.55 3.40
30.07 20:00

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал своё будущее.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не виду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчет перехода не общаюсь», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

37-летний футболист выступает за сочинский клуб с 2019 года, перебравшись из «Зенита». В текущем сезоне эквадорский полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.

В третьем туре РПЛ «Сочи» 30 июля примет «Ахмат» на своем поле, начало игры запланировано на 20:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
17:02 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что Федун должен дать шанс Мостовому
17:02 · Россия. Премьер-лига
​Фомин отказался говорить в борьбе с «Зенитом» за золото
16:53 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов отреагировал на возможную встречу «Спартака» с представителями судейского корпуса РФС
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Фомин вспомнил о том, как Умяров пытался повлиять на него во время пробития пенальти в финале Кубка России
16:38 · Россия. Премьер-лига
Тренеры и футболисты «Сочи» оформили паспорт болельщика
16:27 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» озвучил неутешительный диагноз Фассона – в этом году футболист не сыграет
16:23 · Россия. Премьер-лига
Радимов заявил, сможет ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
Юран — об уходе Набиуллина: «Честно сказал, что жду на его позицию Зуева»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о посещаемости РПЛ: «С этим ничего не сделать»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Пименов прокомментировал первые результаты в РПЛ
15:32 · Россия. Премьер-лига
Будущее Нобоа в «Сочи» под вопросом
15:25 · Россия. Премьер-лига
Юран: Я помогу Давыдову вернуться в большой футбол
15:11 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Урал» выходит играть только на победу
15:10 · Россия. Премьер-лига
​У «Спартака» есть конкурент в борьбе за Вилькера эксклюзив
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Локомотива» может больше не сыграть в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем