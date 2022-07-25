Будущее Нобоа в «Сочи» под вопросом

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал своё будущее.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не виду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчет перехода не общаюсь», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

37-летний футболист выступает за сочинский клуб с 2019 года, перебравшись из «Зенита». В текущем сезоне эквадорский полузащитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.

В третьем туре РПЛ «Сочи» 30 июля примет «Ахмат» на своем поле, начало игры запланировано на 20:00 по мск.