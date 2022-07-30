Нобоа: «Мне сказали, что я не готов, толстый, старый, медленный»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Ахмат» (2:1) Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С возвращением. Как дела?

- Хорошо. Мне сказали, что я не готов, толстый, старый, медленный. Смотри (показывает на приз).

- Помимо этой награды я еще видел безумное желание забить третий гол. Было такое?

- Конечно, всегда хочется помочь команде. Чем больше, тем лучше. Нет?

- Оцени сам свою физическую форму? На все 90 минут хватает?

- Конечно, не хватает, я не играл. 2 матча я пропустил, сейчас посмотрим дальше, что будет.

- «Сочи» сделал только одну замену за игру. Почему?

- Не знаю. Надо спросить тренера.