Главными легионерами в России на ближайшее время постепенно становятся футболисты из Сербии: к этому располагает культурная и историческая близость обеих стран. Марсель Арзуманян пообщался с центральным защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем — главным «старожилом» среди всех сербских легионеров в России. О Сербии и России, футбольном гражданстве и успехе «Сочи» — в эксклюзивном интервью футболиста специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Когда начиналась сирена, мы спускались в комнату под домом и сидели там до тех пор, пока ситуация не станет чуть спокойней и уже можно будет выходить из дома…»

— Иван, приветствую! Как настроение?

— Привет-привет! Настроение отличное, первая игра — и победа! [Интервью было записано 20 июля, после победы над «Торпедо»]

— Так, давай сразу зафиксируем: Ваня или Иван? Как одноклубники к тебе обращаются?

— Иван! У нас Ваня [Дркушич] появился [в команде], поэтому Иван.

— Хорошо, а откуда пошло «братэ»?

— Это как «братишка». Так у нас в Сербии принято к хорошим друзьям обращаться. Поэтому «братэ».

— А, так это с Сербии пошло?

— Да-да.

— Ты отлично говоришь по-русски! Я смотрел твои первые интервью в России, ты достаточно быстро стал говорить на русском.

— У нас в принципе языки очень похожи. Да и мне надо было выучить язык, чтобы я мог быстрее адаптироваться к новой стране, чтобы я мог спокойно слушать задания тренера и просто упростить повседневную жизнь.

— А как процесс «учения» происходил?

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— С помощью партнёров по команде. Плюс смотрел сериалы на русском с субтитрами.

— Как тебе Сочи? Как часто на море бываешь?

— На море бываю, когда время позволяет. У нас тренировки проходят каждый день. Нельзя много гулять на пляже, на море — потому что солнце! Слишком жарко. На следующий день будешь очень уставший!

А так — всё классно, комфортно, всё нравится, город прекрасный, погода хорошая. Все условия для футбола есть.

— Ты в самом Сочи живёшь или в Адлере, поближе к базе и стадиону?

— Живу недалеко от Олимпийского парка. До базы мне примерно 7 минут от моего дома. Да и «Фишт» тоже рядом. В самом Сочи у нас, по-моему, только Нобоа живёт. Иногда приходится очень долго ехать. Пробки бывают по полтора-два часа. Неудобно это.

— Твоя семья переехала с тобой в Сочи? Она же у тебя достаточно большая.

— Да, семья здесь, со мной.

— А куда дети в школу ходят?

— Дети ходят в школу в Сербии. Но там часто бывают каникулы, поэтому, пользуясь этим, они приезжают ко мне.

— Давай немного переместимся в Сербию. Ты из маленького сербского городка Чуприя. Как часто вспоминаешь его?

— Там у меня остались все друзья детства, вся семья — папа, мама, родная сестра. Город — да, небольшой, но там всё есть. Всегда приятно, когда в отпуске на недельку, на десять дней удаётся съездить домой, увидеть своих старых друзей, семью.

— Когда я готовился, специально решил найти последние новости Чуприи. В городе на 40 тысяч человек собираются строить солнечную электростанцию! А каким ты запомнил в детстве этот город?

— Очень красивым! К тому же он маленький, все друг друга знают. Приятный город. Но я уже в 14 лет переехал в Ягодину. Он больше Чуприи. Там попал в местный клуб — ФК «Ягодина». И теперь в Сербии там живу.

— Как на тебе сказались события 99 года? Какими ты запомнил те дни?

— Я был маленьким, мне было всего 5-6 лет. Но я помню эти события. Когда начиналась сирена, мы спускались в комнату под домом и сидели там… Сидели до тех пор, пока ситуация не станет чуть спокойней и уже можно будет выходить из дома…

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— Как родители объясняли тебе маленькому всё это? Что они тебе говорили тогда?

— Я не помню, что мне говорили тогда, но потом, с возрастом, я про это читал, слушал, разговаривал об этом… Некрасивый период.

— Страшный, я бы сказал…

— Приятно точно не было, конечно!

— В Чуприи были сильные обстрелы? Насколько пострадал город?

— Ну, у нас была одна военная база, в основном по ней стреляли, её и разрушили. И на этом всё закончилось. Слава богу…

«После 24 февраля были предложения уехать, но в России я уже четыре с половиной года — чувствую себя как дома!»

— Всё, давай о хорошем! Сербская Суперлига, откуда ты приехал в Россию, мне кажется, сильно слабее РПЛ. Можешь сравнить эти два чемпионата?

— Я могу спокойно сказать, что в Сербии только две команды между собой делят первое место – «Црвена Звезда» и «Партизан». Это хорошие команды. Вот «Сочи», например, два года назад с «Партизаном» в еврокубках играли… Естественно, Российская премьер-лига намного сильнее, уровень игроков намного выше, темп быстрее.

— Что тебе говорили в Сербии, когда ты переезжал в Россию?

— Когда я ехал в Россию, у меня было ещё два варианта – Венгрия и Австрия. Но тогда говорили: «Вот, «Сочи», новый российский клуб с высокими целями, с хорошими условиями». Это был вызов. Я хотел попробовать себя в России и… Видимо, не ошибся!

— После 24 февраля были предложения уехать из России? Учитывая, что ФИФА официально разрешила это делать.

— Были! Такие предложения, мне кажется, были у всех. Но в России я уже четыре с половиной года — чувствую себя как дома! Меня здесь очень хорошо приняли, никаких неприятных ситуаций не было. Зачем мне отсюда уезжать, если мне здесь комфортно? Я смотрю на российский народ как на родной.

— А куда звали?

— От Турции было предложение и от Греции.

— А ты понимаешь, что движет иностранцами, когда они уезжают из России, приостанавливая контракты?

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— Есть один пример… Был один парень (это когда я был в аренде в «Нижнем Новгороде») — он только приехал из Норвегии. Он постоянно меня спрашивал «что делать?». На него оказывали сильное давление, футбольный союз Норвегии говорил, что ему надо возвращаться. Не знаю… Я ему ещё тогда сказал: «Ну, ты взрослый человек! Ты должен сам принять своё решение, а не слушать маму, папу, бабушку, дедушку. Ты профессиональный футболист, у тебя есть команда, ты должен сам принять решение». [Речь о Ларсе Олдене Ларсе. — Прим. ред.] Мне кажется, каждый должен нести ответственность за себя, за свои решения.

— Главными легионерами в России сейчас будут сербы. Мы перенесли интервью буквально на полтора часа, а в «Краснодар» уже подписали Михайло Баньяца из Сербии. Тебе никто не звонил из Сербии за консультацией, за советом?

— У парня одного из Сербии было предложение то ли из ФНЛ, то ли из РПЛ — уже не помню, и он как-то нашёл мой номер телефона и позвонил. Я ему рассказал, что здесь хорошо! Здесь всё спокойно, никаких проблем не будет, и что он точно не сделает ошибку, приехав сюда… Но в конце концов он собрался и уехал в Венгрию.

— А сам какие-то советы от сербов в России ты получал? И кто этот совет дал?

— Так, просто общался с хорошим знакомым, он был в «Алании» владикавказской, когда они ещё в Премьер-лиге играли.

— А что за знакомый?

— Никола Валентич. Мы с ним пообщались немного на эту тему.

— В самом начале прошлого года ты собирался получить российский паспорт. Как эта история в итоге закончилась?

— Всё хорошо, я получил.

— Так. У тебя теперь есть российский паспорт?

— Да, есть!

— Теперь будешь ждать предложения от сборной?

— Ну, я пропустил много в прошлом сезоне. И из-за травмы, и из-за неправильных решений своих… Чтобы получить вызов — мне надо играть много и стабильно. Пока о сборной я не думал.

— А ты с РФС не общался по этому поводу?

— Нет, не общался.

— Слушай, ну это классная история была бы. А как думаешь, как бы отреагировали в Сербии?

— У нас с российским народом и с Россией в целом очень хорошие отношения, уважаем друг друга. Но, повторюсь, я от сборной пока далеко — мне надо ещё много работать.

«Было тяжело играть против Вандерсона из «Краснодара» и Азмуна. Для меня это два самых сложных футболиста»

— Как произошла твоя прошлогодняя аренда в «Нижний Новгород»?

— Я считаю, что очень неудачно. Во-первых, из-за травмы я пропустил где-то 3 месяца. Один месяц я просто лежал в больнице, потом месяц мне была запрещена любая нагрузка. Даже помню такое: идём в магазин (сыну или дочке что-то надо было), а до магазина буквально 100 метров. Я спокойно шёл пешком, но потом стал задыхаться, сильно «дало» в голову.

— Ничего себе!

— Да, травма тяжёлая была. Закрытая черепно-мозговая, две гематомы… Не хочется всё это вспоминать. Слава богу, сейчас всё хорошо.

— Стой, давай всё-таки по порядку. Почему тебе пришлось пойти в эту аренду? Вроде сезон перед арендой ты отыграл очень уверенно.

— Ох уж эта аренда… Тогда в «Сочи» пришло много защитников, и я не был на первом плане. А мне хотелось больше игрового времени. Мы отыграли предсезонный турнир — и я ушёл в эту аренду.

— То есть это было твоё решение?

— И да, и нет.

— А кто ещё на этот переход повлиял?

— Ну, не хочется много об этом говорить. Опять же, это не случилось так, как я ожидал. Хочется забыть быстро об этой истории.

— Когда переходил в «Нижний», ты знал, что тренер Кержаков — это легенда российского футбола?

— Да, я знал, кто там тренер…

— Совсем не хочешь тот сезон вспоминать?

— Нет, если честно, нет, потому что вспоминаю о плохом.

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— Хорошо, давай тогда отойдём от темы. Артур Нигматуллин мне рассказывал, что особенно запомнил игру против Дзюбы и Смолова. У тебя есть форварды, игру против которых ты так запомнил?

— Это были Вандерсон из «Краснодара» и Азмун. Для меня это два самых сложных футболиста были. Да и с Дзюбой сложно. У человека рост — два метра, очень сильный, очень грамотно играет корпусом. Но, повторюсь, для меня лично — Азмун и Вандерсон.

— Прямо сразу и без раздумий их назвал.

— Да, я их хорошо запомнил. Постоянно надо было плотно играть с ними, не дать пространства, не дать им развернуться — они очень умные и быстрые игроки.

«Чемпионство «Сочи»? А почему нет? Мы все верим в это. Мы все стремимся к этому. А зачем мы играем, если у нас нет такой мотивации?»

— Ты в «Сочи» с их самого «начала». И в серебряный сезон ты вдруг оказался вне клуба. Не обидно?

— Немножко обидно за то, что после хорошего сезона мне пришлось уйти в аренду после сезона, в котором мы заняли четвёртое место и попали в еврокубки. А за серебро команды я рад! Рад, что они это выиграли.

— Человек с самого начала создания клуба вместе с ним, и в такой период оказался «не на том месте»…

— Было неприятно, конечно, но это футбол, это жизнь…

— Федотов ушёл из «Сочи». Что думаешь, как это скажется на игре?

— Федотов всегда строил футбол под тех, кто у него сейчас есть. В этом плане он очень грамотно работал. Но и новый тренер, который к нам пришёл [Вадим Гаранин. — Прим. ред.], тоже очень хороший. Он пытается сделать так, чтобы мы играли «в удержание». Конечно, ещё нужно время, чтобы мы поняли всё, что задумывает тренер.

— Что тебе больше всего запомнилось в Федотове?

— Он всегда требовал от футболистов только то, что у них есть — их лучшие качества!

— В прошлом году «Сочи» забрался на второе место, уступив только «Зениту». Насколько реально повторить этот результат?

— У всех нас есть мотивация, чтобы показать себя лучше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что так и будет. Постараемся, чтобы было лучше, чем в прошлом году.

— Слушай, я только сейчас понял. При тебе только «Зенит» и был чемпионом. Как думаешь, в чём их секрет, за счёт чего они так долго держат чемпионство?

— У «Зенита» очень хороший подбор футболистов. Это совместная работа тренеров и игроков.

— Насколько реально сейчас конкурировать с «Зенитом»?

— Ты можешь конкурировать с каждой командой. В прошлом году «Сочи» у «Зенита» отнял 4 очка.

— Хорошо. Ты говорил, что хотите улучшить результат по сравнению с прошлым сезоном. В этом году может быть чемпионство «Сочи»?

— А почему нет? Мы все верим в это. Мы все стремимся к этому. А зачем мы играем, если у нас нет такой мотивации? Мне кажется, каждая команда должна хотеть идти на победу и показывать свой максимум.

— Ну ты же понимаешь, что в РПЛ так не все команды могут «идти»?

— Да, согласен, но к этому, мне кажется, надо стремиться.