Точилин: «Ждём от Мещанинова и Нобоа хорошей игры»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».
- Вчера на базе «Сочи» вы играли в футбол против «Амкала», как самочувствие?
- Давно не играл, тяжелое состояние, поэтому сейчас все тело ноет.
- По сегодняшнему матчу, Мещанинов в старте, Нобоа в старте. Оцените готовность обоих.
- Если в старте, значит, они готовы на 100%, поэтому ждем от них хорошей игры. Пора именно себя проявлять.
- Вопрос по Юсупову. Его как раз сегодня и нет с первых минут. Есть ли какая-то причина?
- К сожалению, он пропустил вчера предигровую тренировку, чувствовал себя не очень. Но опять же, он в заявке. Решили его поберечь в этом плане, а так, если потребуется, он всегда готов выйти и помочь команде.