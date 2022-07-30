Точилин: «Ждём от Мещанинова и Нобоа хорошей игры»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Вчера на базе «Сочи» вы играли в футбол против «Амкала», как самочувствие?

- Давно не играл, тяжелое состояние, поэтому сейчас все тело ноет.

- По сегодняшнему матчу, Мещанинов в старте, Нобоа в старте. Оцените готовность обоих.

- Если в старте, значит, они готовы на 100%, поэтому ждем от них хорошей игры. Пора именно себя проявлять.

- Вопрос по Юсупову. Его как раз сегодня и нет с первых минут. Есть ли какая-то причина?

- К сожалению, он пропустил вчера предигровую тренировку, чувствовал себя не очень. Но опять же, он в заявке. Решили его поберечь в этом плане, а так, если потребуется, он всегда готов выйти и помочь команде.