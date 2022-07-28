Гулиев сообщил, что мог оказаться в другом клубе РПЛ

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев сообщил, что мог перейти в «Ахмат».

«Кто, кроме «Химок», хотел меня подписать? «Ахмат». Мы долго общались, оставался шаг — и я бы перешел туда», — цитирует Гулиева Sport 24.

Хавбек рассказал, что в последней стадии переговоров с «Ахматом» появились какие-то трудности, все начало затягиваться. В тот момент произошла встреча с «Химками», практически обо всем сразу договорились, и переход состоялся, добавил Гулиев.

Минувший сезон 25-летний полузащитник провел в тульском «Арсенале», который покинул после окончания сезона свободным агентом. Гулиев подписал контракт с «Химками» на два года.