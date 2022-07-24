Терехов: «По каким критериям «Спартак» считают топ-клубом?»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о «Спартаке».

Футболист заявил, не намерен покидать «Сочи», а также выразил удивление тем фактом, что «Спартак» до сих пор считается топовым российским клубом, несмотря на то, что по итогам прошлого розыгрыша РПЛ «красно-белые» заняли лишь 10-е место в турнирной таблице.

«У меня действующий контракт с «Сочи», который я буду отрабатывать.

Не хотелось бы попробовать себя на более высоком уровне? Что значит на более высоком уровне? «Спартак» все считают топ-клубом, при этом десятые места занимает…По каким критериям?», — приводит слова Терехова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Терехову проявляет ЦСКА.

В минувшем сезоне 32-летний Терехов провёл в составе «Сочи» 30 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Свой следующий матч сочинцы проведут 30 июля против «Ахмата». Начало — 20:00 по московскому времени.