ЦСКА намерен подписать Терехова

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Сочи» Сергею Терехову, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «армейцев» уже приступило к переговорам о покупке 31-летнего футболиста. На трансфере Терехова настаивает лично главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который работал с игроком сборной России в «Сочи» и «Оренбурге».

Напомним, сегодня, 15 июня, ЦСКА официально объявил о назначении Федотова главным тренером команды.

Контракт защитника с «Сочи» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Терехова в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Терехов провёл в составе своей команды 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.