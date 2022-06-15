Федотов стал новым тренером ЦСКА

Бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов официально стал новым главным тренером столичного ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, 55-летний российский специалист подписал с московской командой долгосрочное соглашение. Вместе с тренером в ЦСКА также придут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали вместе с Федотовым в сочинском клубе. До этого «армейцев» тренировал Алексей Березуцкий.

Напомним, что в прошедшем сезоне сочинская команда под шефством Владимира Федотова заняла вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. «Армейцы» же финишировали на пятом месте.