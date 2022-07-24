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Зайнутдинов: «Хотел бы сыграть против Роналдо»

24 Июля 2022 • 10:23 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов назвал футболиста, против которого хотел бы сыграть.

Напомним, что в последних матчах, главный тренер «армейцев» Владимир Федотов использует Зайнутдинова на позиции защитника. Вчера, 23 июля, ЦСКА уверенно одолел на своём поле «Сочи» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ. 

«Если брать «Сочи», то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч.

А если говорить, против кого хотел бы сыграть — Роналдо», — цитирует Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.

Свой следующий матч «армейцы» проведут 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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