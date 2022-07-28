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Тарханов прокомментировал появление двух новичков в ЦСКА эксклюзив

28 Июля 2022 • 22:35 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению высказался о приобретении «красно-синими» двух новичков.

«Я их совершенно не знаю и не видел, но, наверное, они владеют организаторскими способностями. Потому что для ЦСКА очень важно иметь хорошего игрока в опорной зоне в плане организации игры. По самоотдаче, мобильности всё нормально, а именно в плане организации, как начать атаку есть проблемы.

Является ли Мухин слабым звеном? Я так не скажу, но всё равно, в плане обороны он хорошо играет, в «Локомотиве» такую роль играл. Но опорная зона - это не только оборона, но и развитие атаки. Нужно создавать какую-то угрозу, самому атаковать. Тоже важное качество для опорника», — сказал Тарханов.

Напомним, сегодня, 28 июля, ЦСКА объявил о трансфере центрального полузащитника, чилийца Виктора Мендеса. Игрок перешёл из клуба «Эспаньол» за 2,5 миллиона евро.

И в этот же день «армейцы» представили ещё одного полузащитника, серба Сашу Зделара. Игрок перешёл из «Партизана» за 3,5 миллиона евро.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Партизан Александр Тарханов РПЛ Виктор Мендес Саша Зделар
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