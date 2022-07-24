Севикян рассказал, почему выбрал «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян объяснил причины перехода в российский клуб.

«Были ли другие варианты? Да, были другие варианты, не срослось там по условиям», — передает слова Севикяна Sport 24.

Футболист рассказал, что ему позвонил главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов и предложил присоединиться к клубу, ответил согласием, потому что прошлый сезон был тяжелым, и было трудно найти хороший вариант в Европе.

Полузащитник отметил, что у него были предложения от европейских клубов, в том числе, и от испанских, но проект Галактионова привлек больше.

20-летний Севикян покинул «Леванте» после окончания минувшего сезона свободным агентом и присоединился к «Пари НН».