​Врач ЦСКА рассказал, когда Фукс начнёт частично работать в общей группе

Перед игрой РПЛ с «Пари НН» главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии некоторых футболистов, которые не приехали на матч.

По словам Безуглова, Георгий Щенников имеет проблемы с сухожилием нижней конечности. В ближайшее время защитник вернётся в общую группу.

Также в Нижний Новгород не приехал Егор Ушаков. Безуглов отметил, что он вернётся в общую группу в ближайшие дни.

Рассказал Безуглов и о состоянии Бруно Фукса. По словам врача, бразильский защитник начнёт частично работать в общей группе в среду или четверг.

Следить за матчем «Пари НН» - ЦСКА можно будет в текстовой трансляции.