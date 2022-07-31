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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов объяснил замену Хесуса Медины

31 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

ЦСКА в воскресенье огорчил армию своих болельщиков ничьей в гостях у «Пари НН» - 2:2. Москвичи после первого тайма вели с разницей в два гола, но не смогли удержать преимущество.

На экваторе второго тайма главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил хавбека Хесуса Медину. После игры тренер дал комментарий по поводу этой перестановки.

«У него был ушиб и травмирован голеностоп, который мы лечили всю неделю. Он не получал в полной мере нагрузку, с чем я и связываю его нереализованные моменты. Потом он получил по болезненному месту, из-за чего потребовалась замена», - слова Федотова приведены на страницах сайта ЦСКА.

После трёх сыгранных туров чемпионата России в кармане у ЦСКА имеется семь зачётных баллов. Теперь «армейцы» будут готовиться к домашнему противостоянию с «Факелом». Матч пройдёт в субботу, 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Хесус Медина
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
Идет 57 минута Крылья Советов 0:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
Идет 57 минута Спартак Москва 3:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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