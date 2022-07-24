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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков: ЦСКА может побороться за чемпионство

24 Июля 2022 • 15:09 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил шансы «красно-синих» побороться за чемпионство РПЛ.

«Можно ли уже поразмышлять о чемпионстве? Да, поразмышлять можно, но хотелось бы посмотреть на игры ЦСКА с ведущими клубами РПЛ», — сказал Новиков «РБ Спорту».

Эксперт считает, что нужно посмотреть, как «армейцы» сыграют с «Зенитом», ведь «Урал» является крепким середняком, а вот с «Сочи» «красно-синие» справились на «пятерку».

Напомним, после победы ЦСКА во встрече второго тура Российской премьер-лиги над «Сочи» (3:0), «армейцы» возглавили турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков.  

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