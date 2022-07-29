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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич: Каждый год я считаю, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство

29 Июля 2022 • 17:46 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич считает, что «армейцы» смогут побороться высокие места в РПЛ.

«С новыми футболистами и уверенным началом сезона мне кажется, что все есть, чтобы ЦСКА боролся за высокие места. Я как болельщик буду надеяться, что скоро мы увидим ЦСКА там, где он должен быть», — приводит слова Тошича ТАСС.

Экс-игрок заявил, что каждый год верит в команду, ведь ЦСКА — это любимый клуб, все болельщики надеются на борьбу за высокие места в турнирной таблице.

«Красно-синие» единолично лидируют в Российской премьер-лиге, набрав шесть очков после двух туров. Следующий матч ЦСКА проведет 31 июля против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич РПЛ
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