Петржела: «Как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им всё равно не обыграть»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал активность московского ЦСКА на трансферном рынке. Напомним, что «армейцы» близки к трансферу Лисандро Магальяна из амстердамского «Аякса».

«Как бы там ЦСКА ни усиливался, «Зенит» им все равно не обыграть. Команда Семака на две головы выше «армейцев», – цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что в первых двух турах московский ЦСКА набрал максимум очков, обыграв дома «Урал» и «Сочи». В данный момент команда Владимира Федотова возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 6 пунктами в активе.