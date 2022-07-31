Бубнов дал точный прогноз на матч «Пари НН» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался насчет предстоящего поединка третьего тура чемпионата России между «Пари НН» и московским ЦСКА.

«С приходом Федотова игра ЦСКА стабилизировалась и стала агрессивной. «НН» не сможет противопоставить гостям ничего, кроме редких контратак и стандартов. Счет - 0:1», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Пари НН» - ЦСКА состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет организована на Liveresult.ru.

После двух туров ЦСКА идет на втором месте в таблице, а «Пари НН» занимает 14-ю строчку.