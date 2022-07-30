Зделар назвал свои цели в ЦСКА

Новобранец московского ЦСКА Саша Зделар рассказал о своих целях в «армейском» клубе.

«Моя цель - вернуть клуб туда, где он и должен быть. Я все сделаю, чтобы помочь ЦСКА. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать трофеи», - приводятся слова сербского футболиста на официальном сайте российского клуба.

На днях ЦСКА объявил о переходе Зделара. С 27-летним сербским игроком был подписан трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

После двух туров Премьер-лиги ЦСКА с шестью набранными баллами лидирует в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут на выезде с «Пари НН».