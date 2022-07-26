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Григорян: Федотов проделал грандиозную работу в ЦСКА

26 Июля 2022 • 15:19 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян оценил работу наставника «армейцев» Владимира Федотова.

«Очень солидная постановка игры от ЦСКА со стороны Федотова. Хотя у него было не так много времени на подготовку», — сказал Григорян «РБ Спорту».

Эксперт заявил, что если посмотреть на то, сколько атакующих действий создает ЦСКА, то можно сказать, что Федотов со своим штабом проделал очень качественную работу за такой короткий промежуток времени.

Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА этим летом. Ранее специалист был главным тренером «Сочи», с которым завоевал серебряные медали в прошлом сезоне РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Григорян Владимир Федотов
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