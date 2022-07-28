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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар стал игроком ЦСКА официально

28 Июля 2022 • 21:16 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Защитник «Партизана» Саша Зделар пополнил состав ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Трудовой договор с 27-летним игроком подписан на три года с возможностью дальнейшего продления.

Ранее «Партизан» объявил об уходе Зделара. Игрок выступал за сербский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, в которых смог сделать восемь результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, трансфер обошелся «армейцам» в 500 тысяч евро, при том, что сам портал оценивает стоимость защитника в три с половиной миллиона евро.

Напомним, ЦСКА является единоличным лидером РПЛ после двух туров.

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ЦСКА Москва Партизан Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Саша Зделар
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