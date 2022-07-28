Защитник «Партизана» Саша Зделар пополнил состав ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Трудовой договор с 27-летним игроком подписан на три года с возможностью дальнейшего продления.

Ранее «Партизан» объявил об уходе Зделара. Игрок выступал за сербский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, в которых смог сделать восемь результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, трансфер обошелся «армейцам» в 500 тысяч евро, при том, что сам портал оценивает стоимость защитника в три с половиной миллиона евро.

Напомним, ЦСКА является единоличным лидером РПЛ после двух туров.