Зайнутдинов: «Никогда не думал, что сыграю центрального защитника»

Футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов никогда не думал, что ему придётся сыграть на позиции центрального защитника. Напомним, что раньше игрок выступал в полузащите, но новый тренер «армейцев» Владимир Федотов перевёл Бактиёра в центр обороны.
«Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, мол, мне осталось сыграть только на этой позиции», – приводит слова Зайнутдинова Bobsoccer.
В первых двух турах московский ЦСКА одержал две уверенные победы над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). В обоих матчах Зайнутдинов помог своей команде оставить ворота сухими.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе: