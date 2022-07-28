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Зайнутдинов: «Никогда не думал, что сыграю центрального защитника»

28 Июля 2022 • 13:55 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00
Футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов никогда не думал, что ему придётся сыграть на позиции центрального защитника. Напомним, что раньше игрок выступал в полузащите, но новый тренер «армейцев» Владимир Федотов перевёл Бактиёра в центр обороны.

«Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, мол, мне осталось сыграть только на этой позиции», – приводит слова Зайнутдинова Bobsoccer.

В первых двух турах московский ЦСКА одержал две уверенные победы над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). В обоих матчах Зайнутдинов помог своей команде оставить ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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