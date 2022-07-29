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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: Делать ставку нужно исключительно на россиян

29 Июля 2022 • 18:45 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что российским клубам необходимо делать ставку на своих игроков.

«Я остаюсь сторонником того, чтобы делать ставку исключительно на россиян. Мне тут же возражают, что у меня в ЦСКА тоже есть иностранцы, но это не влияет на мою позицию», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист уверен, что сейчас наступило время опираться на российских игроков.

Напомним, что ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила зарубежным футболистам приостанавливать действие своих контрактов с российскими командами до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Григорян РПЛ
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30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
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