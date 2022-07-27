Мендес в ближайшее время перейдёт в ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес продолжит карьеру в ЦСКА.

По сведениям ADN Deportes, 22-летний футболист уже находится в Москве, где прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА. В данный момент стороны обсуждают финансовые детали перехода. Сообщается, что трансфер может быть согласован в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что чилийский полузащитник обойдется «армейцам» в два с половиной миллиона евро. В текущем сезоне Виктор Мендес принял участие в 16 матчах за «Унион Эспаньолу», в которых отметился одним забитым мячом и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.