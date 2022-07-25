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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал сильные стороны ЦСКА на старте сезона

25 Июля 2022 • 13:24 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал успешное выступление «армейцев» в стартовых турах текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, в 1-м туре «красно-синие» уверенно переиграли «Урал» (2:0), а во 2-м не испытали проблем с «Сочи» (3:0).

Газзаев похвалил «армейцев», отметив хорошие командные и индивидуальные действия игроков, а также их функциональную подготовку.

«ЦСКА по первым двум турам произвёл очень хорошее впечатление. Просматривается у игроков очень большое желание побеждать. Важно, что у «армейцев» есть чёткая нацеленность на результат», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

На текущий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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