Газзаев назвал сильные стороны ЦСКА на старте сезона

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал успешное выступление «армейцев» в стартовых турах текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, в 1-м туре «красно-синие» уверенно переиграли «Урал» (2:0), а во 2-м не испытали проблем с «Сочи» (3:0).

Газзаев похвалил «армейцев», отметив хорошие командные и индивидуальные действия игроков, а также их функциональную подготовку.

«ЦСКА по первым двум турам произвёл очень хорошее впечатление. Просматривается у игроков очень большое желание побеждать. Важно, что у «армейцев» есть чёткая нацеленность на результат», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

На текущий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.