Кузнецов: «Играть с ЦСКА в атаку — это самоубийство»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «армейцы» в гостях встретятся с «Пари НН».

Кузнецов считает подопечных Владимира Федотова явными фаворитами этого противостояния, благодаря более сильному составу москвичей, а также занимаемому первому месту в турнирной таблице.

«Армейцы» сильнее и по турнирной таблице, и по игре, и по исполнителям. Но дома нижегородцы очень хорошо играют и оказывают больше сопротивление — неплохо обороняются и агрессивно играют на контратаках. ЦСКА надо об этом помнить и избегать», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Также экс-футболист отметил, что хозяевам стоит отказаться о атакующей игры в этом матче, поскольку, по мнению Кузнецова, играть с ЦСКА в атаку — это «самоубийство».

Матч «Пари НН» — ЦСКА состоится завтра, 31 июля. Начало — в 15:00 по московскому времени.