Защитник ЦСКА Марио Фернандес не стал приостанавливать контракт с клубом ради перехода в «Сантос».

По информации Globo Esporte, бразильский клуб надеялся на то, что Фернандес приостановит свой трудовой договор с ЦСКА. После этого действия «Сантос» мог бы бесплатно подписать контракт с защитником на год. Однако сам футболист отказался от этой идеи, поэтому переговоры с «Сантосом» завершились неудачей.

На данный момент Марио Фернандес находится в Бразилии со своей семьей и ждет рождения ребенка. Действующий трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.