В «Базеле» высказались о ситуации с Чаловым

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове, который вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в швейцарском клубе.

«Мы предоставляем информацию только по игрокам, которые находятся на контракте с «Базелем». Всё остальное — спекуляции, их мы комментировать не будем», — приводит слова Майстера «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

В текущем розыгрыше РПЛ на счету нападающего две игры, в которых он не отметился результативными действиями.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 31 июля против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.