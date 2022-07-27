Пономарёв успокоил поклонников ЦСКА

Как мы уже сообщали ранее, в московском ЦСКА сложилась странная ситуация с отсутствием совета директоров - прошлый совет директоров был упразднён, что связано со скорым появлением у московских «армейцев» нового стратегического партнёра.

Бывший защитник клуба Владимир Пономарёв поспешил успокоить поклонников клуба - эта ситуация не должна тревожить их и уж точно она никоим образом не скажется на спортивных результатах клуба. А пока что ЦСКА лидирует в чемпионате России, забив пять мячей в двух матчах и не пропустив ни одного гола.

- Ничего страшного нет. Все нормально. Команду это не будоражит. Они что, денег не будут получать? Будут, конечно же. И Гинер прекрасно понимает, как и что нужно делать. Все нормально будет. Нет повода для беспокойства, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

В очередном, третьем туре российского чемпионата армейцам предстоит сыграть в гостях против «Пари НН», матч состоится 31 июля.