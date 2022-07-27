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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ЦСКА пока нет совета директоров

27 Июля 2022 • 18:43 Комментировать

В настоящий момент у ЦСКА нет совета директоров. Прошлый совет директоров был упразднён, что связано со скорым появлением у московских «армейцев» нового стратегического партнёра, сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что в ближайшее время ВЭБ.РФ передаст акции ЦСКА компании «Тринфико». При этом спортивным сектором московских «армейцев» продолжит управлять Евгений Гинер.

После двух сыгранных туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Только команде Владимира Федотова удалось начать сезон РПЛ с двух побед. Более того, «армейцы» пока ни разу не пропустили.

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ЦСКА Москва
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