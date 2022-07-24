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Севикян рассказал, изменилось ли отношение к нему в «Леванте» после 24 февраля

24 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос об отношении к нему во времена выступления за «Леванте».

«В «Леванте» после 24 февраля отношение ко мне не поменялось, ничего такого не чувствовал», — передает слова Севикяна «Чемпионат».

20-летний футболист находился в системе испанского клуба с 2017 по 2022 год. За главную команду он провел две встречи, сыграв в общей сложности 39 минут, игрок не отметился результативными действиями. В текущее трансферное окно Севикян подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года, находясь в статусе свободного агента. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 600 тысяч евро.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте Эдгар Севикян Пари НН
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