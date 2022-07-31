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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА озвучил состав на матч с «Пари НН»

31 Июля 2022 • 13:47 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 41 мин.

Воскресную часть третьего тура Премьер-лиги России будут открывать «Пари НН» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов доверил место в основном составе следующим игрокам:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Гайич, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» - ЦСКА прозвучит в 15:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что после двух сыгранных туров ЦСКА располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала шесть очков.

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ЦСКА Москва
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ПАРИ НН ЦСКА МОСКВА
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31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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