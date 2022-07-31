​ЦСКА озвучил состав на матч с «Пари НН»

Воскресную часть третьего тура Премьер-лиги России будут открывать «Пари НН» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов доверил место в основном составе следующим игрокам:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Гайич, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» - ЦСКА прозвучит в 15:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что после двух сыгранных туров ЦСКА располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала шесть очков.