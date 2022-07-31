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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов объяснил потерю очков ЦСКА

31 Июля 2022 • 18:30 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

В гостях у «Пари НН» ЦСКА вёл после первого тайма со счётом 2:0, но в итоге упустил победу – ничья 2:2. Комментарий после игры дал главный тренер московской команды Владимир Федотов.

«Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счёте 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды», - высказался Федотов, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

Рулевой московских «армейцев» осечку своей команды связывает с психологическим фактором.

«Все моменты - чистая психология. Когда счёт комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка», - сказал наставник ЦСКА. 

После трёх туров ЦСКА имеет в своём активе семь зачётных баллов. Следующий матч РПЛ команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 6 августа. Соперником «армейцев» будет «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
Идет 57 минута Крылья Советов 0:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
Идет 57 минута Спартак Москва 3:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
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