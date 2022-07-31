​Федотов объяснил потерю очков ЦСКА

В гостях у «Пари НН» ЦСКА вёл после первого тайма со счётом 2:0, но в итоге упустил победу – ничья 2:2. Комментарий после игры дал главный тренер московской команды Владимир Федотов.

«Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и хорошей, содержательной игре при счёте 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды», - высказался Федотов, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

Рулевой московских «армейцев» осечку своей команды связывает с психологическим фактором.

«Все моменты - чистая психология. Когда счёт комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка», - сказал наставник ЦСКА.

После трёх туров ЦСКА имеет в своём активе семь зачётных баллов. Следующий матч РПЛ команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 6 августа. Соперником «армейцев» будет «Факел».