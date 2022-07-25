Московский ЦСКА сам хотел отдать в аренду центрального полузащитника Кристияна Бистровича.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» «армейцы» были заинтересованы в том, чтобы Кристиян Бистрович покинул команду. Полузащитник оправился от травмы, был готов вернуться в расположение команды и не собирался ее покидать, но тренерский штаб не сильно на него рассчитывал, видя в центре поля других исполнителей. К Кристияну проявляли интерес «Салернитана», «Кремонезе» и «Лечче», но последние оказались расторопнее и арендовали хавбека с необязательным правом выкупа за 2 миллиона евро.

Действующий контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до 2025 года.