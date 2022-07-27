Антон Заболотный: «Владимир Федотов как отец тебе в команде»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал о наставнике Владимире Федотове.

- На тренировке у вас очень много молодежи. Прямо такое ощущение, что половине ребят еще нет 20 лет. При этом штаб не то, чтобы возрастной, но там уже многим за 50. Сейчас уже немного другое поколение, другие методики. Нет разрыва между Федотовым и его штабом и командой?

- Ты имеешь в виду, чтобы как-то донести новому поколению?

- Сейчас многим тренерам чуть за 30. В «Спартак» приехал 33-летний парень. Федотов же не laptop-тренер, он такой настоящий суровый дядька.

- Мне кажется, это в плюс. В моем случае, мое мнение, что это в плюс, потому что больше уважения, понимаешь, что человек опытный, человек не только в футболе, но и в жизни может тебе многое посоветовать и объяснить. Он как отец тебе чисто в команде. Это большой плюс, мне кажется. А то, что молодые тренера, это пошло к нам из Европы, это больше там практикуется, потому что там все-таки есть «мистер», а у нас все-таки есть тренер Валентинович, который старше и опытнее.