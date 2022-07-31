​Кучаев разочарован результатом ЦСКА в Нижнем Новгороде

ЦСКА достаточно быстро забил два гола в гостях у «Пари НН», но в итоге команда Владимира Федотова довольствовалась ничьей со счётом 2:2. Комментарий по поводу результата дал хавбек московских «армейцев» Константин Кучаев.

«Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч», - высказался Кучаев, чьи слова приводит «Чемпионат».

По словам Кучаева, у игроков ЦСКА многое получалось в первом тайме, чего нельзя сказать о развитии событий на поле после перерыва.

Следующий матч ЦСКА проведёт в ближайшую субботу, 6 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Факела» на своём поле.