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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чилийский тренер – о новичке ЦСКА Викторе Мендесе: «В РПЛ ему будет труднее, чем в Чили» эксклюзив

29 Июля 2022 • 23:49 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Бывший тренер «Унион Эспаньолы» Фернандо Вергара поделился мыслями о перспективах Виктора Мендеса после перехода в ЦСКА.

«Я помню Виктора. Когда я тренировал «Унион Эспаньолу», он был во второй команде. Мы смотрели их матчи, анализировали. Но не успели поработать вместе – я ушел в тот момент, когда Виктор стал потихоньку подводиться к основе, он был на нескольких тренировках у меня. Виктор действительно очень крепкий футболист, настоящий трудяга. Он активно участвует в обороне и поддерживает атаку», – рассказывает Вергара.

В чем ему нужно прибавлять?

«В первую очередь ему нужно понимать, что в чемпионате России интенсивности больше, чем в чемпионате Чили. Цена ошибки тоже выше, а значит, нужно быть ещё более собранным. Кроме того, было бы хорошо добавить хладнокровия в завершении атак».

Почему, на ваш взгляд, он выбрал именно чемпионат России, как я понимаю, у него были еще предложения?

«ЦСКА оказался самым конкретным. Многие проявляли к Мендесу интерес, я слышал про варианты в Испании и Португалии, но никто не был так конкретен, как ЦСКА. Они просто пришли и забрали его, и это подкупает игрока. Я уверен, что он сможет добиться прогресса в России, а клуб не пожалеет о своей настойчивости».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес Унион Эспаньола
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