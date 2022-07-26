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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кучаева рассказал о состоянии здоровья игрока

26 Июля 2022 • 17:32 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о состоянии футболиста.

.«С Костей все нормально. К счастью, это был обычный ушиб», — заявил Клюев «Спорт-Экспрессу».

Агент сообщил, что футболист тренируется в общей группе и готовится к матчу третьего тура Российской премьер-лиги против «Пари НН», Кучаеву удалось избежать травмы.

Напомним, Константин Кучаев был заменен в концовке матча против «Сочи» из-за повреждения.

Встреча между ЦСКА и «Пари НН» пройдет 31 июня, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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