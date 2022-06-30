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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, что мешает трансферу Мендеса в ЦСКА

30 Июня 2022 • 09:18 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Леклер Флуха, агент полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса, прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к своему клиенту.

Агент подтвердил интерес московского клуба к чилийскому хавбеку, но отметил, что нынешний клуб футболиста не намерен продавать своего игрока.

«Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому переговоры идут непросто», — приводит слова Флуха Metaratings.

Также агент отметил, что сторона Мендеса не слышала ничего плохого о ЦСКА, поэтому футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.

В текущем сезоне 22-летний опорник провёл в составе чилийской команды 15 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.  

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес Унион Эспаньола
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