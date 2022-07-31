Масалитин: «ЦСКА явно уступал в центральной зоне»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА потерял первые очки и пропустил первые голы - команда не смогла переиграть «Пари НН», игра завершилась результативной ничьей - 2:2.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин знает, в чем причина неудачи - армейцы уступили середину поля сопернику.

- Очень тяжелый матч для ЦСКА. В середине поля нижегородцы явно переиграли ЦСКА, но и в обороне армейцы не преуспели, - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В четвертом туре российской Премьер-лиги московский ЦСКА примет дома гостей из воронежского «Факела», игра состоится 6 августа.