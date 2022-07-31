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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «ЦСКА явно уступал в центральной зоне»

31 Июля 2022 • 18:30 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА потерял первые очки и пропустил первые голы - команда не смогла переиграть «Пари НН», игра завершилась результативной ничьей - 2:2.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин знает, в чем причина неудачи - армейцы уступили середину поля сопернику.

- Очень тяжелый матч для ЦСКА. В середине поля нижегородцы явно переиграли ЦСКА, но и в обороне армейцы не преуспели, - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В четвертом туре российской Премьер-лиги московский ЦСКА примет дома гостей из воронежского «Факела», игра состоится 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
Идет 57 минута Крылья Советов 0:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
Идет 57 минута Спартак Москва 3:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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