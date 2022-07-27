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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» в РПЛ

27 Июля 2022 • 17:35 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
30.07 15:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что несколько клубов смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место в РПЛ.

«Чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Эксперт выразил надежду, что «Локомотив» и «Динамо» также смогут побороться за первое место в Российской премьер-лиге, ведь «Зенит» не сильнее других команд, с ним тоже можно играть и «Химки» это уже показали.

После двух туров ЦСКА единолично лидирует в РПЛ, а «Динамо» и «Спартак» находятся в тройке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Юрий Сёмин РПЛ
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