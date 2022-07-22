​«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА почти даром

В последний день июля «Пари НН» будет проводить первый домашний матч в сезоне 2022/2023. Команда Михаила Галактионова примет московский ЦСКА. На страницах официального сайта «Пари НН» была размещена новость о старте продаж билетов на указанную игру. Приобрести билет можно всего лишь за 10 рублей.

Стоит сказать, что для прохода на стадион болельщику нужно оформить электронный паспорт – так называемый Fan ID. Как известно, активные фанаты многих футбольных клубов России объявили бойкот из-за внедрения этой системы. Фанаты считают, что власти хотят тотально контролировать их, прикрываясь отговорками о желании повысить безопасность на стадионах.