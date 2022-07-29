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Пономарёв: «Зделара и Мендеса надо сразу ставить в состав» эксклюзив

29 Июля 2022 • 11:34 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу приобретения «армейцами» полузащитника Саши Зделара и центрального полузащитника Виктора Мендеса.

- ЦСКА усилился двумя полузащитниками: Зделаром и Мендесом. Как это оцениваете?

- Я только положительно могу оценивать эти трансферы. Один из этих новичков – опорник. Это великолепно. Но в команде еще нет левого защитника, и на этой аппозиции некому играть. То Облякова туда ставили, теперь Зайнутдинова. Это не годится. Обляков иногда хорош в полузащите. Кроме того, ЦСКА надо найти хорошего нападающего. Наверное, Гинер принялся за работу, потому что ему надоела возня с ребятами, которые ничего не понимают в комплектовании команды.

- Зделар был одним из лучших полузащитников Сербии, капитаном «Партизана». Это говорит о том, что игрок опытный и авторитетный. Как раз такой и нужен ЦСКА?

- Я читал об этом. Это хорошо. В Югославии всегда был сильный футбол. Они похожи на наших футболистов, только более надежные и работоспособные. Поэтому я одобряю эти приобретения.

- Зделара называют улучшений версией Вернблума. Что об этом думаете?

- Может быть и так. Надо смотреть, как он будет выглядеть в матчах. Но я бы не хотел сравнивать футболистов, потому что у каждого свои преимущества и недостатки. Мы все это видим. «Армейцы» сейчас хорошо усиливаются. Они на правильном пути.

- Вам не кажется странным, что он выбрал продолжить карьеру в России?

- Ему предложили хорошие деньги. И потом, Югославия и России близки по духу и менталитету. Европейцы другие, завистливые, эгоистичные. А у нас нет антагонизма. Все равны. И идет здоровая конкуренция.

- Мендес был одной из главных звезд чемпионата Чили. Ему тяжело будет так же блеснуть в РПЛ? Все-таки уровень разный.

- Мы всегда легко играли с чилийцами. Когда ездили к ним в зарубежные поездки, даже за игроков их не считали. Они пижонистые и играют на публику. А если с ними пожестче, то они моментально заканчиваются. Но и у них бывают сильные футболисты, особенно, когда даешь им возиться с мячом. Тогда они могут показать свою технику. Но я не очень верю в чилийских футболистов.

- Этим новичкам потребуется время для адаптации?

- Нет. Их сразу поставят в состав. Это надо делать. Уже по тренировкам все станет понятно.

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- То, что они оба легионеры, – не смущает?

- Конечно, надо искать усиление и среди российских футболистов. Но пока разрешено какое-то количество легионеров в составе, пусть играют. Если у клуба есть возможность покупать иностранцев, пусть покупает, но своих тоже надо воспитывать.  Это трудно сделать, потому что сейчас все упраздняется в молодежном футболе. Ребята находятся без игровой практики. Это плохо.

- Но ведь сейчас большой риск приглашать иностранцев. Мы видим, что они нередко бросают свои клубы и уезжают из России.

- Есть такая опасность. Запросто. Если играть не будут, то любой может уехать.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Виктор Мендес Саша Зделар
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