Федотов рассказал, что думает о Fan ID

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов после гостевого поединка против «Пари НН» в третьем туре чемпионата России высказался о системе Fan ID.

«Мы долго делали Fan ID, лично мне код пришёл только вчера с утра. Не знаю, что это под собой несёт, на стадионе много камер, всё пространство просвечивается», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась вничью со счетом 2:2. После этой игры «армейцы» потеряли лидерство в турнирной таблице, опустившись на третью строчку.

Следующий матч в чемпионате России подопечные Федотова проведут на своем поле против воронежского «Факела». Встреча состоится 6 августа.