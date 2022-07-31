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Галактионов высказался после камбэка «Пари НН» в игре с ЦСКА

31 Июля 2022 • 18:50 Комментировать
Пари НН
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался после ничьей с ЦСКА (2:2). Нижегородцам удалось отыграть два гола во втором тайме.

«Первый тайм по результату сложился для нас не очень хорошо. Привезли сами себе голевые моменты, хотя по содержанию мы не уступали. Нам нужно время, нужна стабилизация игры, чтобы пазл с содержанием игры и результатом сложился.

Во втором тайме ребята поверили в себя, проявили самоотдачу. Они заслужили эту ничью. По эмоциональной составляющей эта ничья сродни победе», - высказался Галактионов в ходе пресс-конференции после матча.

После трёх туров РПЛ «Пари НН» имеет в своём активе два зачётных балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Пари НН
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 1:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
окончен Спартак Москва 4:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
Идет 14 минута Ростов 0:0 Химки 1.81 3.65 4.70
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