Тарханов: ЦСКА не станет чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что ЦСКА не сможет бороться за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

«Уже понятно, в какой футбол хочет играть Федотов, но сейчас им не хватает стабильности. Чемпионство в этом сезоне? Честно, думаю нет», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в текущем сезоне «армейцы» смогут побороться за попадание в тройку, а если команда решит все свои проблемы, то в следующем году ЦСКА сможет претендовать на чемпионство.

На данный момент ЦСКА является единоличным лидером чемпионата России, набрав шесть очков в стартовых двух турах.