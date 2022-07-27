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Владимир Федотов - об обвинениях Уткина: «Я вообще не знаю, что это такое «понятия»

27 Июля 2022 • 11:28 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна ответил на обвинения журналиста Василия Уткина.

- Как говорит Василий Уткин: «Это в общем-то не по понятиям, сообщить свои требования, получить ответ «Да» и потом куда-то ринуться». Что ответим Василию?

- Василию отвечу, что хотелось бы очно познакомиться. Мы ни разу близко не общались, даже не здоровались. Говорить с ним о понятиях, я вообще не знаю, что это такое «понятия», о которых сейчас говорит Василий. Я понимаю, что он опять зацепится за эти слова, но мне действительно непонятно, не зная человека, не зная, как всё было, писать такие вещи. Сейчас это модно, это легко и доступно, раз и птичка вылетела, которую уже не поймаешь, и все читают.

- Как вы восприняли эту атаку Василия на вас? Потому что была не только эта цитата, были и другие посты. Что вы испытывали, когда вы видели, что он каждый день возмущается вашим переходом в ЦСКА?

- Недоумение, если честно. Еще раз говорю, мы с ним не знакомы, но понятно, что связи, знакомства, дают ему основания говорить вот такие вещи. Мне присылали.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Уткин Владимир Федотов
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