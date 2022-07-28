Соломатин прокомментировал переход Мендеса в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о трансфере полузащитника Виктора Мендеса в стан «армейцев».

«И близко не видел этого футболиста. Не знаю, кто это и что это. Но сейчас в опорную зону нам игрок нужен. Дай бог, чтобы Мендес усилил команду», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

22-летний футболист перебрался в ЦСКА из чилийской команды «Унион Эспаньола». По сведениям портала transfermarkt, сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро.

Ранее стало известно, что Мендес выбрал 88-й игровой номер в московском клубе. Контракт с командой заключен до конца 2024 года.