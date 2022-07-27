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Уткин не собирается знакомиться с Федотовым

27 Июля 2022 • 11:38 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Журналист Василий Уткин отказался знакомиться с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Об этом он заявил Нобелю Арустамяну во время записи видео для YouTube-канала Nobel.

Нобель Арустамян: Мы сейчас пишем выпуск про человека, о котором ты много писал в последние месяцы, это Владимир Федотов. Он сказал, что с тобой не знаком, но не прочь с тобой познакомиться. Вот он прямо рядом.

Василий Уткин: Я не хочу с ним знакомиться. Я про него всё главное знаю.

- Он прямо на громкой связи.

- Я понимаю, большой привет, успехов в работе, но я не хочу с ним знакомиться. Совершенно. Я прекрасно понимаю, Нобель, что для тебя это начало. Но для меня это серьезно, это не игра. Я все, что мне необходимо знать про Владимира Федотова как про тренера, так и про все остальное, мне достаточно уже. Поэтому я ему желаю всяческих успехов и удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Уткин Владимир Федотов
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