Уткин не собирается знакомиться с Федотовым

Журналист Василий Уткин отказался знакомиться с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Об этом он заявил Нобелю Арустамяну во время записи видео для YouTube-канала Nobel.

Нобель Арустамян: Мы сейчас пишем выпуск про человека, о котором ты много писал в последние месяцы, это Владимир Федотов. Он сказал, что с тобой не знаком, но не прочь с тобой познакомиться. Вот он прямо рядом.

Василий Уткин: Я не хочу с ним знакомиться. Я про него всё главное знаю.

- Он прямо на громкой связи.

- Я понимаю, большой привет, успехов в работе, но я не хочу с ним знакомиться. Совершенно. Я прекрасно понимаю, Нобель, что для тебя это начало. Но для меня это серьезно, это не игра. Я все, что мне необходимо знать про Владимира Федотова как про тренера, так и про все остальное, мне достаточно уже. Поэтому я ему желаю всяческих успехов и удачи.