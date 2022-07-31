Галактионов объяснил попадание в стартовый состав Нигматуллина

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Нигматуллин снова в воротах. В чем причина?

- Причина в том, что мы ему доверяем, очень важно не потерять одного вратаря и не получить нового. Поэтому очень важно доверие, ошибается или выигрывает вся команда. Мы его поддерживаем, но в то же время мы говорим о том, что эту цепочку неудач надо исправлять.

- В предсезонном турнире «Пари НН» обыгрывал ЦСКА. Как-то тот результат, структура подготовки учитывались сейчас?

- Мы уже говорили неоднократно, что это был один из этапов подготовки одной и другой команды. Да, мы добились положительного результата, но сегодня чемпионат, другой накал борьбы, уровень ответственности, поэтому нам предстоит домашняя игра при своих болельщиках, надеемся, что их придет большое количество. Наша задача - показать хороший футбол сегодня.

- Какие-то особые эмоции есть? Первая игра на стадионе «Нижний Новгород».

- Безусловно, положительные эмоции, футбол. Дома на домашней арене, это праздник. И этот праздник надо подарить нашим людям, нашим болельщикам, еще раз повторяюсь, с положительным результатом.